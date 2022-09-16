В выходные прогнозируют сильные дожди и ветер

В пятницу днем во многих районах будут идти кратковременные дожди. На западе местами осадки будут сильными. В Дзукии и Сувалькии осадки будут небольшими. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла, теплее будет на юге страны.

В ночь на субботу местами, а днем во многих районах ожидаются небольшие осадки. Ночью и утром местами туман. Ночью 4–9, у моря 10–12 градусов тепла, днем 12–17 градусов тепла.

В ночь на воскресенье местами, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью местами туман. Ночью будет 4–9, у моря 10–12 градусов тепла, днем 12–17 градусов.

В ночь на понедельник местами, а днем во многих районах будут идти небольшие дожди. Ночью будет 6–11, днем 12–17 градусов тепла.

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