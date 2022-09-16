Министр окружающей среды просит не платить тысячи евро за узаконивание скважин

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас на своей странице в фейсбуке просит жителей не спешить с узакониванием скважин, которое стоит тысячи евро.

Мотив – этим, возможно, злоупотребляют разные компании.

Кроме того, со следующей недели порядок упрощается, услуги должны стать в несколько раз дешевле.

Вот что написал министр:

"Не переплачивайте за скважины. К примеру, одному гражданину прислали коммерческое предложение за 1500 евро оформить документы на скважину. Абсурд. Не платите.

Во-первых, компании, которые оборудовали скважину, должны сами ее зарегистрировать. Если они этого не сделали - подайте на них жалобу в Литовскую геологическую службу, она пересмотрит документы компании.

Со следующей недели для снижения платы за узаконивание скважины не потребуется измерять ее глубину, химический состав воды, геологический состав почвы для индивидуальных и небольших скважин.

Предполагается, что услуга будет стоить не больше 200-300 евро. В Литве не зарегистрированы 10 000 скважин. Одни старые, другие были пробурены без документов.

Много лет общины и дачные хозяйства использовали скважины незаконно.

Давайте все узаконим!"

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