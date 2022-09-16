В Беларусь по-прежнему едут толпы литовцев - люди не боятся даже самых страшных предупреждений

Литовцы всерьез не относятся к предупреждениям о том, что в России и Беларуси им грозит опасность. Они продолжают ездить во враждебные страны. На днях в Литве Департамент госбезопасности поделился историей одного гражданина Литвы, которая должна заставить задуматься. Мужчина был арестован на границе, его две недели допрашивали, применяя физическое и психологическое насилие, унижая. Мужчину отпустили только после вмешательства литовской стороны.

Журналисты LNK напоминают, что в июне в Беларуси был задержан гражданин Латвии. В его телефоне нашли сообщения с критикой в адрес Александра Лукашенко. Задержанного закрыли в психиатрическую клинику, но все эти истории литовцев не пугают.

Историей гражданина Литвы ДГБ поделился в среду.

Он был задержан, когда по неосмотрительности нарушил порядок поведения в приграничной зоне РФ. Об инциденте мужчина, работающий управляющим, еще успел сообщить своим близким, а те информировали литовских пограничников. Позже связаться по телефону с мужчиной уже не представлялось возможным. На мужчину надели наручники, ему завязали глаза и увезли. По словам мужчины, его несколько раз агрессивно допрашивали, применяли психологическое и физическое насилие.

Не исключено, что такие действия российских спецслужб были вызваны его записями в социальной сети - он высказывал поддержку Украине, осуждал действия России, кроме того, поддержал сбор средств на беспилотник Bayraktar.

Гражданина Литвы несколько раз перевозили с места на место, у него взяли отпечатки пальцев, его сфотографировали. На допросах требовали, чтобы он предоставил информацию о семье и работе, о связях с литовскими госучреждениями, об отношении к России, войне в Украине, сексуальной ориентации, религиозных убеждениях, друзьях из соцсети и др. На допросах присутствовали как лица в гражданской одежде, так и служащие в униформе. Служащие демонстрировали оружие, ножи, электрошокеры. Если ответы не нравились, мужчину били по голове. Во время одного допроса ему велели раздеться догола и объяснить значение тату.

Допросы длились несколько суток, потом мужчине назначили штраф в размере 2000 рублей за административное правонарушение и запретили въезжать в Россию в течение 5 лет. Официальная российская сторона вела себя пассивно, обстоятельства задержания не объясняла и не предоставляла литовской стороне необходимую информацию. Гражданин Литвы был под арестом в России больше двух недель без санкций суда.

В Литве за такое нарушение с человеком поговорили бы и назначили штраф, но в России действуют иные порядки.

ДГБ обращает внимание на то, что поддержка Украины, осуждение кремлевской агрессии в социальных сетях могут интерпретироваться как поддержка терроризма или поощрение к войне. За это в России могут приговорить к тюремному заключению.

ДГБ призывает жителей осмотрительно себя вести на границе, избегать поездок в страны, поддерживающие войну в Украине.

Председатель Парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что это происшествия подтверждает его слова: "Каждый из нас представляет интерес. Нельзя успокаиваться себя тем, что вы не интересны спецслужбам. Ты представляешь интерес, и это доказательство. Думаю, это будет хороший урок всем", – сказал политик.

Кащюнас сказал, что такое поведение российской стороны не удивляет. "Нет ничего неожиданного в таких действиях. Мы не раз предупреждали – думайте, что делаете, когда едете в Россию или Беларусь", – сказал он.

Несмотря на все предупреждения, на границе с Беларусью стоят очереди. С середины апреля действует безвизовый режим, до этой недели граждане Литвы пересекли границу с Беларусью 300 000 раз.

"Надо хорошо подумать, прежде чем ехать в Беларусь. Ехать только за дешевым горючим - не слишком веский аргумент", – сказал LNK глава Падварёнской заставы Сигитас Валайнис.

Представитель ДГБ Аурелия Верницкайте призвала жителей осознать, что Россия и Беларусь - не демократические страны.

"Это не правовые государства. Иногда людям можно помочь, но может быть и так, что помочь гражданам Литвы не будет никакой возможности", – сказала она.

Валайнис сказал, что пограничники предупреждают путешественников.

"Бывает, люди спрашивают, не сталкиваются ли с проблемами те, кто едет туда. Мы не можем гарантировать, мы предупреждаем, что есть угроза, поэтому если поездка необязательная, лучше не ехать", – заметил он.

По его словам, после того, как ДГБ поделился историей с задержанным в России литовцев, они предупреждают людей о том, что спецслужбы соседнего государства могут спровоцировать какой-либо инцидент.

"Тогда человека за якобы нарушение могут задержать, заставить выполнить какие-то "работы", – сказал LNK Валайнис, заметив, что поводом может быть элементарное нарушение ПДД.

"На том же КПП - заезд на сплошную линию или проехал под знак, поставил не там автомобиль. А за КПП на территории города тоже может быть много нарушений ПДД. Сценарии могут быть разными", – продолжил он.

Валайнис напомнил, что без острой необходимости гражданам Литвы не стоит ездить в Беларусь и Россию, поскольку не всегда им там смогут помочь.

Несмотря на все предупреждения, литовцы ездят в Беларусь.

"Мне все равно, мне уже много лет", – сказал LNK Антанас, который ехал в Беларусь в гости. Он сказал, что политикой не интересуется, об угрозах ничего не слышал.

"Больше всего людей ездит в Беларусь, чтобы перегнать легковые автомобили. Кто в Казахстан, кто в Узбекистан", – сказал Гинтаутас, который часто ездит в Беларусь по работе.

На вопрос, не боится ли он провокаций, мужчина сказал, что об угрозах в первый раз услышал только от журналиста LNK.

"Ничего об этом не слышал, официально ничего не сообщали. Мы часто ездим, может, это касается тех, кто пересекает всю Беларусь", – сказал Гинтаутас.

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