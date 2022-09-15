Сейм: Литва не признает референдумы на оккупированных территориях Украины

Литва не признает результаты референдумов, проведенных на оккупированных Россией территориях Украины, заявил в четверг Сейм.

Кроме того, странам Шенгена настоятельно рекомендуется не принимать российских туристов.

"Запланированные Российской Федерацией незаконные референдумы на временно оккупированных территориях Украины являются явным нарушением международного права, Устава Организации Объединенных Наций и Конституции Украины, и (Сейм) заявляет, что никогда не признает их результаты", - говорится в принятой резолюции.

За нее проголосовали 116 парламентариев, никто не был против и не воздержался.

В резолюции международное сообщество призвано предупредить государство-агрессора – Россию - и ее высшее политическое руководство не организовывать и не проводить незаконные референдумы на временно оккупированных территориях Украины, не признавать их, применять санкции за организацию незаконных референдумов и добиваться привлечения к ответственности лиц, их организовавших.

Сейм также обратился к странам Шенгенской зоны, призвав их содействовать решению Литвы, Латвии, Эстонии и Польши об ограничении въезда граждан России на их территорию.

Ранее сообщалось, что пророссийское руководство оккупированных территорий планирует провести в этом году референдумы о присоединении Херсона и Запорожья к России. Прокремлевские власти Донецкой и Луганской областей также заявили о своей заинтересованности в присоединении к России.

В 2014 году Москва аннексировала принадлежащий Украине Крым после референдума, проведенного на этом черноморском полуострове.

Большая часть международного сообщества не признала результаты этого плебисцита.

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