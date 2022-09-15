В Паневежском районе разыскивают уехавшую в лес за клюквой пожилую женщину

Во вторник пожилая женщина из Паневежиса села в автобус и уехала за клюквой. Больше ее никто не видел. Сначала женщина еще отвечала на телефонные звонки, но потом связь прервалась.

По данным полиции, женщина (1936 г.р.) отправилась за ягодами во вторник, 13 сентября. Она села в автобус Паневежис-Вабалнинкас и вышла на остановке Зеленая пуща в 9 км от Паневежиса.

Когда женщина не вернулась из леса, близкие стали ей звонить. несколько раз связаться удалось, но потом связь прервалась, видимо села батарея в телефоне.

Представитель полиции Паневежского округа Тадас Мартинайтис сказал Delfi.lt, что поиски женщины продолжаются.

В поисках участвует не только полиция, но и военные, а также волонтеры "Красного креста" и другие люди. В поисках участвовали и служебные собаки, но пока поиски никакого результата не принесли.

Полиция сообщает, что женщина пропала без вести.

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