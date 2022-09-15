Brussels Airlines прекратит полеты между Вильнюсом и Брюсселем

С конца октября останавливается прямое авиасообщение между Вильнюсом и Брюсселем — с 28 октября прекращает полеты единственная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы в столицу Бельгии из Литвы - Brussels Airlines.

Однако их планируется возобновить с начала летнего сезона следующего года в конце марта, подтвердила BNS компания Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы").

"Мы получили их официальную информацию об остановке полетов с конца октября, но мы также получили их планы о возобновлении этого маршрута в летний сезон следующего года", — сказал представитель Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

Первым о приостановке полетов сообщил новостной портал 15min.lt, которому это подтвердили представители Brussels Airlines.

"Из-за низкого спроса между Брюсселем и Вильнюсом в зимний сезон эти рейсы в этот период выполняться не будут. Поскольку спрос на такие рейсы был низким, количество пострадавших клиентов также было небольшим", — говорится в ответе компании.

Прямые рейсы авиакомпании Ryanair будут доступны из Каунаса в аэропорт Шарлеруа в Бельгии, который находится в 50 км от центра Брюсселя.

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