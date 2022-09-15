Министр энергетики Литвы: из ЕС есть хорошие новости

После обновления Европейской Комиссией (ЕК) возможных мер снижения цен на электроэнергию в Европе, в числе предложений есть и хорошие новости для Литвы, сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

По его словам, хотя большинство стран поддерживают неблагоприятное для зависящей от импорта электроэнергии Литвы предложение обложить налогом сверхплановые доходы производителей более дешевой электроэнергии и распределить их для снижения цен на электричество, в регламенте ЕК предусмотрена статья, по которой производители экспортирующих электроэнергию стран должны будут подписать с Литвой двусторонние договоры.

Таким образом цены на электроэнергию можно было бы снизить не только в тех странах, где производится дешевая электроэнергия, но и в Литве.

"Могу заверить, что с пятницы до вчерашнего дня, все выходные, интенсивно работали (...) и есть хорошие новости", – обратился в четверг Д. Крейвис к парламентариям фракции "Во имя Литвы".

"Появилась статья, в которой говорится, что со странами, импортирующими электроэнергии больше, чем они производят, поставляющие электроэнергию страны должны заключить договор до 1 декабря", – сообщил министр, назвав эту статью регламента "достижением" и "хорошим примером".

Касаясь другого обсуждаемого на уровне ЕС решения – ограничить цены на газ, введя "потолок" цен, министр заверил, что государства Сообщества поддерживают это предложение, но еще должны договориться, на каком уровне цены будут фиксироваться и как компенсировалась бы разница между зафиксированной и реальной ценой.

"Этот вопрос продвигается", – заверил министр.

ЕС сейчас ищет способы, как уменьшить рекордные цены на электроэнергию – применять ли "потолок" цен на импортируемый из России или используемый для производства электроэнергии газ. ЕК предложила также ограничить сверхплановые доходы возобновляемых источников, производства атомной энергии и угля, и за счет этого снизить энергоцены для бизнеса и жителей.

Такой вариант неблагоприятен для Литвы, импортирующей большую часть электроэнергии, а генерация из возобновляемых источников недостаточна. По словам представителей Министерства энергетики, в случае применения ЕС этой модели, цены на электроэнергию в Литве остались бы высокими, а в производящих электроэнергию странах – снизились бы, что сказалось бы на конкурентоспособности литовского бизнеса.

Руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что ЕС планирует "глубокую и всестороннюю" реформу рынка электроэнергии, чтобы преодолеть энергетический кризис, вызванный войной России в Украине.

В числе планируемых мер – ограничение прибыли производителей электроэнергии, что позволило бы собрать 140 млрд. евро и "смягчить" высокие цены для потребителей, сказала она в своем годовом докладе о положении в ЕС.

Другая мера предполагает нормирование энергии, временную помощь государства.

Подготовленные ЕК меры в конце сентября должен утвердить совет министров ЕС, ответственных за энергетику.

Больше всего электроэнергии Литва импортирует из Швеции, а также из Польши и Латвии.

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