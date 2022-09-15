ДТП произошло около полудня на ул. Укмергес. Водитель грузовика застрял под виадуком и вместо того, чтобы остановиться и осмотреть машину, решил ехать дальше. Стрела уперлась в виадук. Когда автомобиль поехал вперед, стрела отломалась, ее часть застряла с краю виадука.
Из поврежденного грузовика стало вытекать масло, потребовалась помощь пожарных-спасателей.
Выясняют нанесенный ущерб, проверяют конструкции виадука.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!