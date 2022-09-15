В Вильнюсе под виадуком грузовик сломал стрелу, образовался затор

В Вильнюсе под виадуком грузовик сломал стрелу, образовался затор.

ДТП произошло около полудня на ул. Укмергес. Водитель грузовика застрял под виадуком и вместо того, чтобы остановиться и осмотреть машину, решил ехать дальше. Стрела уперлась в виадук. Когда автомобиль поехал вперед, стрела отломалась, ее часть застряла с краю виадука.

Из поврежденного грузовика стало вытекать масло, потребовалась помощь пожарных-спасателей.

Выясняют нанесенный ущерб, проверяют конструкции виадука.

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