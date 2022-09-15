Министр: хотелось бы, чтобы процент от ВВП на оборону был выше "это позволило бы быстрее приобретать необходимое вооружение"

ELTA ru.DELFI.lt

Arvydas Anusauskas Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Министр охраны края Арвидас Анушаускас хотел бы, чтобы в государственном бюджете на 2023 год на оборону выделялся несколько больший процент от ВВП. Министр подчеркивает, что, выделяя больше средств на оборону, будет больше возможностей быстрее приобрести необходимое вооружение.

"Всегда хотелось бы большего. Я лишь могу сказать, что сейчас из-за экономических прогнозов этот процент от ВВП сократился с 2,5 проц. до 2,26 проц., по той причине, что немного больше, чем планировалось, возросла экономика, и сразу этот процент сократился", - радиостанции Žinių radijas в четверг сказал А. Анушаускас. По словам политика, при выделении большего процента от ВВП было бы больше возможностей быстрее приобретать необходимое вооружение. Статьи по теме: Вице-министр: еще 50 новых бронированных внедорожников прибудут в Литву из США в ноябре Минобороны Литвы приступает к закупке беспилотников на 36 млн евро "Однако хочу отметить, что внутренняя стабильность стран, например, при энергетическом кризисе или социальных вопросах не менее важна, чем военная мощь, то есть общественная поддержка должна быть. А сейчас в государстве, если не ошибаюсь, два миллиарда евро направлено на разные компенсации за энергоресурсы, стабилизацию цен и т.д. Это огромные средства и это также предусмотрено на следующий год. Так что надо смотреть какой бюджет. Мы также являемся частью одного государства", - подчеркнул А. Анушаускас. 15 июля в Сейме парламентские политические партии, за исключением "аграриев", подписали новое соглашение об обороне страны. Хотя партиям не удалось договориться о конкретной планке увеличения финансирования, было решено, что дальнейшее увеличение финансирования обороны должно быть связано с потребностями системы охраны края и Литовской армии. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!