Коронавирус в Литве: 1526 новых случаев и 2 смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 1526 новых случаев заражения COVID-19, два человека скончались от коронавируса, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.

Впервые заразились 1090 человек, повторно - 414, в третий раз - 21 человек.

В больницах проходит лечение 147 пациентов с COVID-19, из них 9 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 467 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 45,7%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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