Жители сами ремонтируют тротуары – заливают ямы цементом

Было бы смешно, если бы не было печально – жители сами латают тротуары. Вильнюсцы решили заделать ямы самостоятельно, залив их цементом. Однако потом выяснилось, что действия были напрасными, потому что ремонтом тротуара занялся муниципалитет, пишет madeinvilnius.lt.

Так ямы на тротуарах заделывали жители микрорайона Пилайте. Вильнюсцы устали ходить по неровным тротуарам, поэтому использовали оставшийся после ремонта цемент для заделывания ям. Правда, муниципалитет в такой помощи не нуждался – тротуар на ул. Видуно уже давно планировалось ремонтировать.

"В этом году на ул. Видуно уже начат ремонт тротуара. Сейчас работы проводят от ул. Смалинес до ул. Папилену, работы завершат до 15 октября", – указал муниципалитет.



Потом будет проведен ремонт тротуара на ул. Папилену до ул. Истутес. Эти работы планируют завершить до конца ноября.

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