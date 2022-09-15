Представитель бизнеса: нам не нужны льготные кредиты, нам нужно фиксирование энергозатрат

При решении вызовов, связанных с ценами на энергию, бизнесу необходима "заморозка" расходов, а не предлагаемые государством льготные кредиты, утверждает президент Вильнюсской торгово-промышленной и ремесленной палаты (ВТПРП) Сигитас Леонавичюс. По его словам, без вмешательства и помощи государства, заморозив цены на электроэнергию на уровне хотя бы 24 центов за кВт/ч, компании самостоятельно не смогут решить возникающие вызовы.

"Энергетические издержки необходимо стабилизировать, зафиксировать, чтобы мы могли сохранять конкурентоспособность. Это короткий период. Мы все понимаем, что это не будет длиться долго", - в среду, на организованной в агентстве новостей ЭЛЬТА пресс-конференции, сказал Леонавичюс.

Как отмечает представитель бизнеса, энергетические вызовы лучше всего решать за счет фиксирования цен, а не льготных кредитов.

"Ни одному бизнесу не нужна поддержка относительно энергетики. Это проблема Правительства. Нам не нужны льготные кредиты. Нам нужно, чтобы Правительство взяло на себя ответственность. Мы рады, что президентская служба это услышала", - пояснил Леонавичюс.

По словам президента Шяуляйской торгово-промышленной и ремесленной палаты Витиса Лембутиса, представленное главой страны Гитанасом Науседой предложение – заморозить цены на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 24 центов за кВт/ч – могло бы применяться и для бизнеса.

"Мы считаем, что это было бы логичным решением. Это было бы значительно больше, чем у нас было, но все равно это была бы подъемная ноша, которая позволила бы сбалансировать расходы бизнеса", - сказал он.

Хотя глава Шяуляйской палаты не смог назвать, во сколько обойдется такое пожелание предпринимателей, по его оценке, государство на такое решение может занять деньги.

"Во все времена, когда не хватало денег, можно было брать в долг. Почему-то об этом сейчас никто не говорит. Пока деньги не стали такими дорогими, мы считаем, что есть способ. Мы бы не хотели, чтобы это бремя перекладывалось на плечи бизнеса", - рассуждал Лембутис.

Предлагают два сценария для бизнеса

Леонавичюс прогнозирует, что, если правительство выполнит эту просьбу бизнеса, в бизнес-сообществе появится больше ясности и экономика будет "сохранена".

"Если еще в сентябре правительство зафиксирует цены и на газ, и на электроэнергию, бизнес сможет продолжать планировать свои действия до конца года и первый квартал следующего года, будут сохранены рабочие места с коллективами, будут проведены оптимизации и все остальное. Но мы сможем планировать", - сказал Леонавичюс.

"Если и будут потери рабочих мест, то это будут очень небольшие проценты. И мы вместе сохраним экономику и выйдем из всего этого кризиса", - продолжил он.

В то же время, если цены не будут фиксированными, Леонавичюс предупреждает о значительном увеличении числа безработных. Сейчас, по словам президента ВТПРП, в бизнесе трудоустроены почти миллион человек, из них работы бы лишились 20-30%.

"Если из миллиона работников 20-30% потеряют работу, они станут клиентами Службы занятости, внутреннее потребление тоже сократится и у всех предприятий начнется та эрозия, остановить которую после Нового года будет крайне сложно или невозможно", - предупредил он.

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