Из списка школьных пособий изъят учебник по русскому языку неподходящего содержания

Из списка школьных пособий изъят учебник по русскому языку неподходящего содержания, школы были информированы, что пользоваться им нельзя, сказала министра науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене.

Об этом она информировала в четверг после встречи с издателями.

"Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе. Школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя. Его изъяли и из архивов", – заметила министр.

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По словам Шюгждинене, пересмотрят и другие учебники по русскому языку.

"Тексты, прославляющие Россию, в контексте жестокой войны совершенно неприемлемы", – прибавила она.

На прошлой неделе радио LRT сообщало, что ученики литовских школ, изучающие русский язык в 6-12 классах, в учебниках могут найти приглашения посетить Россию, оккупированный Крым, а Россия, которая ведет войну в Украине, представлена как привлекательное демократическое государство.

Издатели учебников говорят, что с началом войны изъяли учебники из продажи.

Русский как второй иностранный язык в Литве изучают больше 110 000 учеников 6-12 классов (75%).

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