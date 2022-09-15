Загадочный звонок: меня похитили, я не знаю, где нахожусь

Полиция Шяуляйского округа получила сообщение о том, что по номеру 112 поступил звонок. Звонивший сказал, что его похитили.

Полиция сообщает, что звонок был зарегистрирован 12 сентября, в 17.43 ч. По мобильному телефону без сим-карты позвонил человек, который представился мужчиной 1969 г.р. и сказал, что месяц назад его похитили.

Звонивший заверил, что не знает, где находится.

Полиция начала розыск звонившего, начато расследование по 146 ст. УК ЛР - незаконное лишение свободы.

Представитель Шяуляйской полиции Гайлуте Смагрюнене информировала Delfi.lt, что полиция нашла брата звонившего. Оба брата жили в Радвилишкисе.

Выяснилось, что звонивший уже давно не появлялся дома, однако брат о его исчезновении не сообщал.

Полиция разыскивает других людей, которые общались с пропавшим.

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