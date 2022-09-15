Предлагается отменить возможность проживать в гостинице Сейма парламентариям, имеющим жилье в Вильнюсе

Сейму предлагается отменить возможность жить в гостинице Сейма парламентариям, имеющим недвижимое имущество в Вильнюсе и его окрестностях.

Соответствующую поправку к Уставу Сейма намерен представить в четверг заместитель старосты правящей фракции консерваторов Андрюс Вишняускас.

Если Сейм одобрит, жилое помещение в гостинце Сейма будет предоставляться "только члену Сейма, не имеющему и в последние пять лет до дня подачи просьбы не имевшему на правах собственности жилое помещение на территории Вильнюсского городского самоуправления и не дальше, чем в 25 км от административной границы Вильнюсского городского самоуправления".

Предлагается, чтобы новое положение вступило в силу с 31 декабря этого года.

Сейчас Устав Сейма предусматривает возможность предоставлять членам Сейма, имеющим недвижимость в Вильнюсе и его окрестностях, жилье в гостинце парламента. По мнению авторов поправки, такая "практика нечестна и неправильна не только в отношении других членов Сейма, но и налогоплательщиков".

Новостной портал ЛРТ сообщил, что сейчас гостиницей Сейма пользуются четыре парламентария от оппозиции, которые имеют имущество в Вильнюсе и его окрестностях.

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