Глава МИД Литвы: единственный способ избежать ядерной катастрофы - вытеснить из ЗАЭС российских военных

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в среду посетил Одессу, где вместе с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковни встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

На встрече Г. Ландсбергис подчеркнул, что, чтобы избежать ядерной катастрофы в Европе, необходимо обеспечить безопасность Запорожской АЭС, а для этого необходимо полное вытеснение российских оккупационных войск, которое должно помочь осуществить международное сообщество и коалиция.

"Атакуемая Россией Запорожская атомная электростанция – это реальная опасность, и Европа обязана ее понять. Мы должны выучить болезненные уроки прошлого, когда советы вызвали огромную атомную катастрофу в Чернобыле, убивая спасателей, отравляя Украину и облучая всю Европу. Сейчас московский режим использует Запорожскую АЭС для шантажа и толкает в ядерную опасность всю Европу. Единственный способ преградить этому путь – установить в Запорожской АЭС безопасную зону, надзор за которой осуществлялся бы в международном масштабе, и вытеснить оттуда российских военных - оккупантов. Думаю, выйти из этого тупика помогла бы международная коалиция", – цитируется Г. Ландсбергис в распространенном сообщении.

Во время визита министры посетили Одесский порт, где встретились с руководством государственного предприятия "Одесский морской торговый порт". Г.Ландсбергис на встрече сказал, что Литва последовательно поддерживала усилия восстановить жизненно важные как для Украины, так и для регионов за пределами Европы важные для экспорта Украины пути. По его словам, блокируя украинские порты, Россия использует вызванную нехватку продовольствия как рычаг для достижения своих целей.

"Сегодня мы убедились, что соглашение об экспорте украинского зерна действует, несмотря на попытки России манипулировать фактами", – сказал руководитель литовской дипломатии.

Г. Ландсбергис встретился также с начальником военной администрации Одесской области Максимом Марченко, который ознакомил министров с ситуацией безопасности в Одесской области. Г. Ландсбергис подчеркнул, что Литва была и остается одной из основных стран, поддерживающих Украину. Министр иностранных дел Литвы подчеркнул и долг международного сообщества обеспечить привлечение России к ответственности за совершенные в Украине преступления.

"Мы хорошо понимаем, что Украина воюет за нашу свободу и безопасность. Литва будет продолжать оказывать всестороннюю помощь и сплачивать поддержку международного сообщества Украине", – сказал Г. Ландсбергис.

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