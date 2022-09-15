Погода: дожди будут идти каждый день

В четверг днем погоду в Литве обусловит циклон, который установился над центральной частью Балтийского моря.

В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, в основном небольшие. Более обильные осадки прогнозируют в Клайпедском и Тельшяйском округах. На западе будет дуть сильный ветер - 15-17 м/с. Днем теплее всего будет в Вильнюсе, Каунасе, Алитусе и Утене – 16-18 градусов тепла, в Варене и Друскининкай будет 18-19 градусов тепла. Немного прохладнее будет у моря – 15-17, а в Жемайтии 14-16 градусов.

В ночь на пятницу ненадолго установится сухая погода. Однако на западе страны, особенно у моря, пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ночью будет 7-12 градусов тепла. Юго-западный ветер будет достигать 15-18 м/с. Днем в большинстве районов будет идти дождь, на западе местами очень сильный, в Дзукии и Сувалькии осадки будут небольшими. Местами возможны гроз, юго-западный ветер местами будет достигать 15-18 м/с. Воздух прогреется до 12-17 градусов, теплее будет на юге страны.

В субботу погода будет похожей на пятничную.

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