В Клайпедском районе попросившие подвезти люди высадили водителя BMW и подожгли автомобиль

Полиция Клайпедского округа выясняет, кто поджег автомобиль.

По данным полиции, 14 сентября, в 19 ч. на Клайпедском шоссе, на стоянке, к молодому человеку (1995 г.р.) подошли двое незнакомых людей и попросили подвезти их. Он согласился помочь мужчинам.

Когда водитель ехал в сторону деревни Шайпяй, один из мужчин стал ему угрожать, когда водитель остановился, велел выйти из машины и поджег автомобиль BMW.

Полиция ищет подозреваемых. Ущерб уточняется.

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