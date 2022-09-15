В литовских лесах пусто, какая погода нужна боровикам

Обычно в сезон копания картошки в Литве росли грибы. В этом году в лесах пусто, сообщает телеканал LNK.

Даже в Дзукии, где летом лисички местные жители собирали тоннами, традиционный праздник грибов проходил без грибов.

Микологи и грибники-любители говорят, что жаркий август иссушил землю, а грибам нужен дождь.

Журналист LNK Аста Дудурите сказала, что она, как и многие жители, ходит за грибами на рынок, так проще. Раньше в это время на рынке было много грибов, а сейчас - пусто. Встречаются лисички, но по 5 евро за ведерко.

"Рынок - хороший показатель, но и там узнаешь не все. В лесу можно найти разные грибы, но лисички самые выносливые, их можно найти и в засуху, если знаешь места, их находишь. В 2020 году лисички росли даже зимой. Боровики и другие грибы не любят такую погоду, как сейчас - то холодно, то жарко", – сказал миколог Йонас Каспаравичюс и заметил, что, скорее всего, в этом году массового сбора грибов не будет.

Разве что октябрь будет самым жарким за последние 100 лет, боровикам и другим грибам нужно тепло и влага. А сейчас температура опустилась ниже подходящей для грибов. Чтобы гриб выбрался из-под мха, надо несколько недель или хотя бы дней. Боровик подрастает на сантиметр в сутки. А лисички, которые продают на рынке - выросли еще в августе.

"Мы проверяем леса, находим отдельные грибы. Может, можно попробовать поливать некоторые грибные места. Но это не значит, что грибы там будут все время. Они растут волнами", – сказал Каспаравичюс, заметив, что в этом году не будет рекордного урожая боровиков. Просто такой выдался год.

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