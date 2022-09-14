В Вильнюсе растет не только число жителей, но и браков

В последние три года фиксируется рост заключающих браки жителей Вильнюса. В этом году до осени брак заключили 1608 пар. В 2021 г. за то же время законным браком сочетались 1536 пар (за год – 2447). Растет и число молодоженов, которые заключают брак на природе – до сентября такой вариант выбрали 304 пары, в прошлом году – 173, пишет madeinvilnius.lt.

"В последнее время вильнюсцы все чаще ищут необычные места для брачной церемонии. В прошлом году муниципалитет предложил три места для заключения брака под открытым небом. Наибольшей популярностью пользовался монастырский дворик Бернардинского сада", – заметила представитель ЗАГСа Йоланта Кузмене.

По ее словам, этим летом церемонию часто проводили в городской Ратуше и в парке около Дворца бракосочетаний. Необычные места, в которых заключали браки - Вильнюсский аэропорт, часовня бастиона. Выездные церемонии обычно заказывают пары до 40 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!