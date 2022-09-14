Со следующей недели начинается вакцинация от коронавируса: кому не стоит спешить

В среду Минздрав Литвы сообщил, что со следующей недели в Литве начинается вакцинация адаптированными вакцинами от COVID-19. Жители старше 60 лет, если у них есть хронические заболевания, могут получить еще одну бустерную дозу вакцины. В октябре привиться смогут все лица старше 18 лет. По словам профессора Аурелии Жвирблене, не стоит спешить с вакцинацией тем, кто в этом году переболел коронавирусом.

Вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене сказала, что Литва получила 110 000 доз адаптированной вакцины. Вакцинация начнется со следующей недели. В сентябре поступит еще 40 000 доз этой вакцины, будет еще одна посылка и в октябре.

"Число больных растет, но пока у нас нет большого роста больных в стационарах, нет смертей. Это несомненно результат того, что у жителей есть иммунитет. Надо обратить внимание людей с хроническими болезнями, людей старше 60 лет, им нужно пройти ревакцинацию", – сказала вице-министр.

Регистрироваться могут все жители с 18 лет, но в первую очередь прививать будут людей из группы риска. С октября смогут привиться все желающие старше 18 лет.

"Надо активно прививаться, поскольку уже сейчас фиксируется много вирусных заболеваний, растет число случаев коронавируса", – сказала Билотене-Мотеюнене. В сентябре, по ее словам, получат партию адаптированных к подвидам BA.4 и BA.5 вакцин. В конце сентября поступит вакцина от гриппа.

Жвирблене сказала, что адаптированная вакцина двухвалентная, она защищает как основного варианта коронавируса, так и омикрона.

"Нет необходимости вакцинации тех, кто переболел омикроном, это мое мнение. Поэтому нет рекомендаций обязательной вакцинации", – продолжила профессор.

Жвирблене сказала, что адаптированная вакцина создает защиту и от варианта BA.5.

Представитель Минздрава Гинрета Мегелинскене сказала, что вакцинация тех, кого ни разу не прививали и тех, кто хочет привиться бустерной дозой, проходит так же, как и раньше.

Надо регистрироваться через koronastop.lrv.lt или обращаться в свою поликлинику.

Адаптированной вакциной будут прививать тех, кто придет за бустерной дозой, а вакцинами первого образца будут прививать тех, кто еще не был привит первыми двумя дозами. Так, по ее словам, делают и в других странах.

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