Правительство Литвы одобрило отсрочку третьего этапа либерализации

Правительство Литвы одобрило отсрочку третьего этапа либерализации рынка электроэнергии до начала 2026 года. Соответствующие поправки к закону об электроэнергии были переданы в парламент.

Согласно проекту, клиентам этого этапа общественные поставки будут предоставлены только до конца 2025 года. По данным Минэнерго, на такой срок либерализацию решили отложить из-за высоких цен на рынке в Литве и за границей, а также из-за ухода с рынка компании Perlas Energija.

"Предлагается срочно изменить действующий регламент, чтобы обеспечить важные интересы общества и государства и созданы условия для клиентов III этапа получить больше времени на выбор независимого поставщика", – сказано в документе Минэнерго.

"Хочу подчеркнуть, что в третьем этапе 814 000 бытовых пользователей, независимого поставщика не выбрали 53%. (...) поэтому предложенные изменения важны для 400 000 бытовых потребителей", – сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

По действующему порядку эти люди должны были выбрать поставщика до 18декабря 2022 года. Если они не сделали бы этого, их перевели бы на гарантийные поставки, которые на 25% дороже.

Об отсрочке третьего этапа министр в первый раз упомянул в августе, когда стало известно о том, что компания Perlas Energija отказывается от планов с фиксированной ценой (позже эта компания заявила об уходе с рынка).

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