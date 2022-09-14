В Бутинге - третий нефтяной танкер из Саудовской Аравии

Во вторник на литовском нефтяном терминале в Бутинге было разгружено более 100 тыс. тонн саудовской нефти, доставленной из Египта, сообщает нефтеконцерн Orlen Lietuva. Это уже третий из семи танкеров, запланированных в этом месяце для Мажейкяйского НПЗ, которым управляет Orlen Lietuva.

"За сентябрь в Бутинге планируется разгрузить чуть более 670 тыс. тонн нефти", - сообщила BNS в среду представитель Orlen Lietuva Кристина Гендвиле.

По ее словам, на Бутингском нефтяном терминале в год разгружается до 100 танкеров, а импортируется более 9 млн тонн нефти. Аналогичную загрузку предприятие ожидает и в этом году, несмотря на то, что капитальный ремонт Мажейкяйского завода длился почти два месяца.

НПЗ Orlen Lietuva возобновил работу установки первичной переработки нефти после ремонта в начале июня, а терминал в Бутинге, где был заменен буй, принял первые танкеры в середине июня, когда с двух танкеров было перекачано 200 тыс. тонн нефти, добытой в США и Северном море.

Единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод был построен более 40 лет назад для переработки российской нефти, но с началом войны в Украине Orlen Lietuva, управляемая польским концерном Orlen, одной из первых в Европе отказалась от российской нефти и с апреля перерабатывает только сырье, добытое в Северном море, Саудовской Аравии или США.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!