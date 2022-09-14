Министр обороны: Литва предоставила Украине военной помощи на 200 млн евро

Общая военная помощь Литвы Украине, воюющей против вторгшейся на ее территорию России, оценивается в примерно 200 млн евро, заявил в среду министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Совокупный объем военной поддержки со стороны Литвы составляет около 200 млн евро", - говорится в записи министра в социальной сети Facebook.

По его словам, недавно в Украину были отправлены бронетранспортеры М113, а украинцы уже используют 50 литовских бронемашин.

По словам Анушаускаса, всего Киев получил из разных стран Запада более 300 единиц такой военной техники.

"В литовских компаниях, которые раньше всех смогут сшить запрашиваемую украинцами зимнюю одежду, принято решение заказать ее на 2,15 млн. евро", - написал министр.

Он также указал, что согласован срочный ремонт украинской военной техники, и что Литва сама организует и поддерживает обучение украинских военных, проводимое и другими странами.

"(...) До конца года мы подготовим не менее 500 военных специалистов", - сообщил Анушаускас.

Россия вторглась в Украину в конце февраля, начав полномасштабное наступление по всей стране. Однако в последние недели силы Киева проводят успешные контратаки в восточной части страны и отвоевывают оккупированные Россией территории.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!