Эфир Delfi: совместимы ли российский паспорт и бизнес в Литве?

В Сейме Литвы предлагают в связи с признанием России террористической и поддерживающей терроризм страной запретить с таким государством и действующими на его территории бизнес-субъектами все бизнес отношения, а гражданам этой страны, которым не был предоставлен статус беженцев ни в одной из стран ЕС, отказать в праве быть участниками учрежденных в Литве юридических лиц, т.е. акционерами, членами, действующими членами и т. д. Поправки могут фактически запретить гражданам России владеть компаниями в Литве или занимать руководящие должности в них.

Многие бизнес-иммигранты из России обосновались и начали работать в Литве задолго до 24 февраля 2022 года, когда РФ напала на Украину.

Возможно ли решить вопрос безопасности и соблюсти интересы бизнес-сообщества российских иммигрантов в Литве?

В дискуссии участвуют автор предложения, депутат Сейма Литвы Раймондас Лопата, глава Ассоциации бизнес-иммигрантов и инвесторов Ромас Стумбрис и предприниматель Сергей Глаголев.

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