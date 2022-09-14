Предложение соцдемов: реорганизация всей системы поставок электричества, Ignitis будет лишен одной функции

Социал-демократы считают, что есть немало решений, которые можно принять достаточно быстро. Эти решения улучшат ситуацию. Например, как можно быстрее корректировать систему розничных поставок, покупать электричество не только на бирже.

"Положение на рынке электроэнергии и отопления в Литве критическое. Министры обсуждают планы на далекие пять лет, а решения нужны прямо сейчас. Очевидно, что не хватает дешевых мощностей генерирования электричества (ГЭС, ветряных электростанций, солнечных), пропускная способность соединений с другими странами недостаточная. И в условиях такой нестабильной ситуации еще проходит процесс либерализации розничного рынка", – сказал депутат Альгирдас Сисас.

По его словам, власти допустили к участию в либерализации финансово слабые компании, у которых нет своих мощностей генерации электроэнергии, а история с Perlas energija показала халатность властей и учреждений.

По прогнозам соцдемов, устанавливаемая Государственной службой регулирования энергетики (ГСРЭ) цена общественных поставок в I полугодии 2023 года будет примерно в два раза выше.

"Каждый месяц растет и стоимость гарантийных поставок. Цены будут зависеть от того, какую цену установят на рынке регулируемых услуг, а также от компенсаций. Поэтому мы призываем ГСРЭ и правительство как можно скорее, не дожидаясь декабря, установить цену услуг регулируемой сети на следующие полгода, цену общественных поставок и, главное, порядок и размер компенсации", – сказал Сисас.

Соцдемы выступают за значительное увеличение компенсаций. По их мнению, правительство и парламентское большинство должны немедленно корректировать систему розничных поставок. По мнению соцдемов, необходимо упразднить обязательство покупать электричество для общественных поставок только на бирже.

"Надо позволить заключать долгосрочные договоры о поставках непосредственно с производителями. Это значительно скажется на цене общественных поставок", – отмечает Сисас.

В пресс-релизе сказано, что соцдемы призывают снять с компании Ignitis функцию общественных поставок и передать ее АО ESO, тогда Ignitis будет действовать только как независимый поставщик.

"Так будет упразднен конфликт интересов внутри самой компании Ignitis: сейчас эта компания – и общественный, и независимый поставщик", – пояснил Сисас.

Соцдемы предлагают подумать об отказе от гарантийных поставок: всем потребителям, которые не подписали договоры с независимым поставщиком, предлагают поставлять общественные услуги, цены на которые устанавливает ГСРЭ.

По данным соцдемов, благодаря этому независимые поставщики будут конкурировать не только между собой, но и с общественным поставщиком. Самый простой способ снижения цен на этом рынке, по мнению соцдемов – "установка умеренных максимальных цен на электричество, произведенное на газе".

"Министры не должны зевать, они должны прилагать максимум усилий, чтобы Литва, Латвия и Эстония получили такие же права, как Испания и Португалия: установить потолок цен на произведенное на газе электричество, отчасти, выплачивая субсидии за газ, используемый для производства электричества", – отмечает Сисас.

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