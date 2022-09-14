ДГБ рассказал об инциденте на границе с Россией: гражданин Литвы был арестован и подвергся насилию допрашивали из-за записей в фейсбуке

Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы в среду распространил пресс-релиз, в котором предупредил о методах, которые применяют службы враждебных государств. В сообщении рассказано о гражданине Литвы, который был арестован в России, в отношении мужчины применялось насилие.

ДГБ предупреждает, что по мере нарастания напряжения в отношениях с Россией и Беларусью, спецслужбы этих государств интенсивнее действуют против стран-союзников Украины. ДГБ призывает жителей Литвы быть осторожными на границе и, если в этом нет острой необходимости, воздерживаться от поездок в Россию и Беларусь.

Спецслужбы враждебных государств действуют агрессивно. Об этом свидетельствует история задержанного на границе с Россией гражданина Литвы. Он был задержан, когда по неосмотрительности нарушил порядок поведения в приграничной зоне РФ. Об инциденте мужчина, работающий управляющим, еще успел сообщить своим близким, а те информировали литовских пограничников. Позже связаться по телефону с мужчиной уже не представлялось возможным.

На мужчину надели наручники, ему завязали глаза и увезли. По словам мужчины, его несколько раз агрессивно допрашивали, применяли психологическое и физическое насилие. Не исключено, что такие действия российских спецслужб были вызваны его записи в социальной сети - он высказывал поддержку Украине, осуждал действия России, кроме того, поддержал сбор средств на беспилотник Bayraktar.

Гражданина Литвы несколько раз перевозили с места на место, у него взяли отпечатки пальцев, его сфотографировали. На допросах требовали, чтобы он предоставил информацию о семье и работе, о связях с литовскими госучреждениями, об отношении к России, войне в Украине, сексуальной ориентации, религиозных убеждениях, друзьях из соцсети и др.

На допросах присутствовали как лица в гражданской одежде, так и служащие в униформе. Служащие демонстрировали оружие, ножи, электрошокеры. Если ответы не нравились, мужчину били по голове. Во время одного допроса ему велели раздеться догола и объяснить значение тату. Допросы длились несколько суток, потом мужчине назначили штраф в размере 2000 рублей за административное правонарушение и запретили въезжать в Россию в течение 5 лет.

Официальная российская сторона вела себя пассивно, обстоятельства задержания не объясняла и не предоставляла литовской стороне необходимую информацию. Гражданин Литвы был под арестом в России больше двух недель без санкций суда.

ДГБ обращает внимание на то, что поддержка Украины, осуждение кремлевской агрессии в социальных сетях могут интерпретироваться как поддержка терроризма или поощрение к войне. За это в России могут приговорить к тюремному заключению.

ДГБ призывает жителей осмотрительно себя вести на границе, избегать поездок в страны, поддерживающие войну в Украине.

После того как враждебной разведке ограничили доступ к действию на территории Литвы. граждан нашей страны пытаются вербовать на границе или во время поездок в такие страны.

Граждане Литвы, которые ездят в Россию и Беларусь, становятся потенциальными мишенями спецслужб. Если во время поездки в эти страны вас втянули в свои сети местные спецслужбы, не дайте им разрушить вашу жизнь и жизнь вашей семьи и вовлечь в деятельность против Литвы. Мы призываем таких людей обращаться в ДГБ по эл. почте pranešk@vsd.lt, по номеру 8 700 70 007 или в отделения ДГБ в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шальчининкае или Висагинасе. Сотрудники ДГБ сделают все, чтобы помочь гражданам Литвы, оказавшимся в такой ситуации.

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