В Апелляционном суде Литвы будет рассматриваться дело о политической коррупции MG Baltic

ELTA ru.DELFI.lt

В Апелляционном суде Литвы в среду запланировано первое заседание в уголовном деле по апелляционным жалобам на решение Вильнюсского окружного суда от 19 апреля 2022 года, в котором Раймондас Курлянскис, Элигиюс Масюлис, Шарунас Густайнис, Гинтарас Cтепонавичюс, а также юридические лица ЗАО концерн MG Baltic, политическая партия Движение либералов Литовской Республики и политическая партия Партия труда оправданы по обвинениям в торговле влиянием, подкупе и злоупотреблении служебным положением.

Апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции подали защитники оправданного Раймондаса Курлянскиса Симонас Слапшинскас и Гедрюс Данелюс, защитник оправданного Элигиюса Масюлиса Руслан Бойко и старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс. Статьи по теме: Суд оправдал MG grupe в деле о политкоррупции В апреле Вильнюсскиq окружной суд вынес оправдательный приговор всем восьми обвиняемым по делу „MG Baltic“. Суд констатировал, что нет доказательств, что переданные бывшему председателю Движения либералов Элигиюсу Масюлису деньги были взяткой и что Раймондас Курлянcкис оказывал влияние на политиков. Суд также оправдал Шарунаса Густайниса, Гинтараса Степонавичюса и Витаутаса Гапшиса. Суд рассматривал это дело почти четыре года, во время процесса в качестве свидетелей были опрошены многие политики. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!