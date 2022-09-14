Рейд в Клайпеде: пьяный мужчина на самокате ехал с ребенком

В Клайпеде полиция провела рейд.

Полиция сообщает, что рейд проходил на перекрестке улиц Тильже и Парижской Коммуны.

Полицейских удивил мужчина 1986 г.р. – он ехал на одном электросамокате с 3-летним сыном (такие действия запрещены). Мало того, мужчина ехал через дорогу на красный свет и был пьян – 1,91 промилле. Был составлен протокол об административном правонарушении, ребенка передали матери.

Были остановлены и велосипедисты, которые ехали через дорогу на красный свет, а также два водителя автомобилей – один пользовался смартфоном за рулем, а другой не пристегнулся ремнем безопасности.

Полиция напоминает, что на самокатах запрещено ездить по несколько человек.

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