Статистика аэропортов Литвы за август: удалось восстановить 92% допандемического пассажиропотока

В августе текущего года литовские аэропорты продолжали фиксировать быстрые темпы роста. В последний месяц лета через аэропорты Литвы прошло более 573 тыс. пассажиров, обслужено почти 5 тыс. рейсов, перевезено около 1,8 тыс. тонн грузов. В прошлом месяце пассажиры могли выбирать среди 90 предложенных направлений.

В августе 2019 года, который считался рекордным, через аэропорты Литвы прошло 621,5 тыс. пассажиров, было обслужено 5,7 тыс. рейсов, перевезено 1,5 тыс. тонн грузов. В тот же период 2021 года через воздушные ворота Литвы прошло 371,6 тыс. пассажиров, было обслужено почти 4 тыс. рейсов, перевезено 1,8 тыс. тонн грузов, говорится в сообщении аэропортов Литвы.

По утверждению авиационных экспертов, переход авиации от фазы восстановления в фазу роста продолжается. В летний сезон удалось восстановить 92 проц. допандемического пассажиропотока и 86 проц. рейсов, а показатели перевозки грузов даже обгоняют предыдущие результаты.

"Август в литовских аэропортах отражает общие тенденции авиации и тот факт, что восстановление пассажиропотока идет даже быстрее, чем в начале этого лета. Данные исследования общественного поведения и наши фактические результаты позволяют утверждать, что в ближайшее время темпы восстановления авиации останутся высокими, на общие потоки может повлиять сезонность, но точно такая же тенденция наблюдалась и до пандемии при приближении зимнего сезона. В общем и целом, мы во всех смыслах возвращаемся к той реальности и объемам деятельности, которые были до пандемии, особых негативных поправок в процессе восстановления авиации в ближайшие месяцы мы не прогнозируем", - прокомментировал временный руководитель аэропортов Литвы Ауримас Стиклюнас.

Каунас продолжает оставаться лидером роста

Основной поток пассажиров и рейсов, как и в предыдущие годы, был обслужен в Вильнюсском аэропорту. За прошлый месяц через эти воздушные ворота прошло 421 тыс. пассажиров, было обслужено более 3,5 тыс. рейсов, перевезено почти 1,3 тыс. тонн грузов. В 2019 г. через этот аэропорт прошло 469 тыс. пассажиров, было обслужено почти 4,2 тыс. рейсов, перевезено 1,2 тыс. тонн грузов. Между тем в августе прошлого года через Вильнюсский аэропорт прошло 275 тыс. пассажиров, было обслужено 2,9 тыс. рейсов, количество перевезенных грузов значительно не отличалось от результатов этого года.

Каунасский аэропорт сохраняет позицию лидера по росту в сети аэропортов – результаты, зафиксированные в этом году, превышают допандемические показатели. В прошлый месяц через Каунасский аэропорт прошло 120 тыс. пассажиров. Для сравнения, в тот же период 2019 года через эти воздушные ворота прошло 116 тыс. пассажиров, прошлого года – 75 тыс. В августе в этом аэропорту было обслужено 979 рейсов, в 2019 г. – 902, а в 2021 г. – 777. Выросло и количество грузов, перевезенных через Каунасский аэропорт. В прошлом месяце были перевезены почти 482 тонны грузов, в то время как до пандемии, в 2019 году, этот показатель составлял 272 тонны, в прошлом году – 478.

Как говорится в сообщении, между тем в аэропорту Паланги фиксируется быстрый рост перевозки грузов. В последний месяц лета через этот аэропорт было перевезено 5,32 тонны грузов. В тот же период 2019 года было перевезено 3,63 тонны, прошлого года – 0,1 тонны. В этом аэропорту в прошлый месяц удалось восстановить 86 проц. допандемического пассажиропотока – в августе этого года через аэропорт Паланги прошло 31,5 тыс. пассажиров, были обслужены 407 рейсов. Для сравнения, в тот же период 2019 года через этот аэропорт прошло 36,7 тыс. пассажиров, были обслужены 632 рейса, а в 2021 г. через этот аэропорт прошли 22 тыс. пассажиров, были обслужены 323 рейса.

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