Минздрав: вакцины от подтипов омикрона BA.4 и BA.5 прибудут в Литву в октябре

Вакцина Pfizer и BioNTech, специально адаптированная для новых и более заразных подтипов BA.4 и BA.5 штамма омикрон COVID-19, должна поступить в Литву в октябре, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.

"Первая партия вакцины против подтипов ВА.4 и ВА.5 коронавируса поступит в Литву в начале октября", - сказал BNS советник министра здравоохранения Томас Багдонас.

По его словам, первая партия составит около 130 тысяч. доз вакцины.

На прошлой неделе в Литву прибыли первые модифицированные вакцины против коронавируса, предназначенные для защиты как от исходного штамма вируса, обнаруженного в китайском городе Ухань в 2019 году, так и от субварианта омикрон BA.1.

Багдонас сообщил, что пока не может сказать, как будет решаться, какой модифицированной вакциной вакцинировать население.

Европейское фармакологическое агентство (EMA) в понедельник одобрило вакцину от Pfizer и BioNTech, нацеленную на подтипы BA.4 и BA.5 штамма омикрон.

Решение было принято через 11 дней после того, как агентство одобрило вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna против исходного штамма омикрон COVID-19.

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