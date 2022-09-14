"Первая партия вакцины против подтипов ВА.4 и ВА.5 коронавируса поступит в Литву в начале октября", - сказал BNS советник министра здравоохранения Томас Багдонас.
По его словам, первая партия составит около 130 тысяч. доз вакцины.
На прошлой неделе в Литву прибыли первые модифицированные вакцины против коронавируса, предназначенные для защиты как от исходного штамма вируса, обнаруженного в китайском городе Ухань в 2019 году, так и от субварианта омикрон BA.1.
Багдонас сообщил, что пока не может сказать, как будет решаться, какой модифицированной вакциной вакцинировать население.
Европейское фармакологическое агентство (EMA) в понедельник одобрило вакцину от Pfizer и BioNTech, нацеленную на подтипы BA.4 и BA.5 штамма омикрон.
Решение было принято через 11 дней после того, как агентство одобрило вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna против исходного штамма омикрон COVID-19.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!