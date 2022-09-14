В Вильнюсе открыт еще один памятник Мицкевичу

В старом городе, в сквере К.Сирвидаса, официально открыта скульптура поэта Адама Мицкевича.

Она появилась по инициативе Польского института в Вильнюсе и Вильнюсского музея.

Скульптуру создали на деньги Института им. А.Мицкевича в Варшаве, Вильнюсского музея и Польского института в Вильнюсе.

Согласно сообщению Польского института в Вильнюсе, эта скульптура в два раза меньше, чем памятник, созданный в 1922 году скульптором Збигневым Пронашкой. Архитектор новой скульптуры – Томас Валентинайтис, скульпторы – Веяс Алюкас и Матас Янушонис.

В 1923 году скульптор из Кракова Пронашка предложил установить в Вильнюсе на Ратушной площади созданный два года назад авангардный памятник высотой 12 м - фигура поэта без постамента должна была быть выполнена из бронзы или бетона. Это предложение отклонили как слишком современное и не подходящее для Ратушной площади.

Однако Военному комитету памятник пришелся по душе, в 1924 году временный макет памятника открыли на правом берегу Нерис (около нынешнего Дворца спорта), он был выполнен из досок.

"Некоторым горожанам памятник Пронашко казался ужасным, другие считали, что он отражает значимость поэта для своего времени. Макет стоял на набережной не один год – его демонтировали в 1939 году из-за плохого состояния", – сказано в сообщении.

В 1984 году памятник Адаму Мицкевичю в Вильнюсе установили у костела Св. Анны. Автор памятника - скульптор Гедиминас Якубонис.

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