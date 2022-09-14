В Вильнюсе выступит Лайма Вайкуле

В Вильнюс вернется звезда латвийской эстрады Лайма Вайкуле. Она даст концерт в столице Литвы 26 декабря.

Это будет настоящее Christmas Rendez Vous (Рождественское свидание) с любимыми литовскими зрителями.

В этот вечер прозвучит немало самых известных песен певицы.

Уже в начале своей карьеры Лайма Вайкуле поразила всех невиданной в то время хореографией и глубоким музыкальным вкусом. Это оценили даже американские продюсеры и композиторы.



Организаторы приглашают на концерт и гарантируют незабываемые впечатления.

Концерт состоится в Вильнюсе, в концертном зале Compensa 26 декабря, в 18 ч.

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