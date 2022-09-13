СМИ: из Вильнюса может уйти ИТ-отделение Uber

ИТ-отделение Uber Lithuania Software and Development намерено закрыть свой отдел в Вильнюсе, сообщают несколько зарубежных порталов. О том, что компания, возможно, готовится покинуть Литву, сообщает портал 15min (ему эту информацию подтвердили два не связанных между собой источника).

По данным популярного блогера Джерджели Ороша, компания будет работать до июня 2023 года. Он заметил, что одна из причин - нехватка опытных местных лидеров.

Компания в Литве почти всегда попадала в рейтинг компаний с самыми большими зарплатами.

Медиана зарплат в этой компании (до уплаты налогов) составляет 7415 евро, средние зарплаты – 7284 евро. В компании работают 63 человека. В Литве Uber учредил и компанию Uber Lithuania, которая предоставляет услуги перевозки пассажиров и такси.

Delfi пытался связаться с представителями Uber, но пока тщетно.

Техническое бюро в Вильнюсе компания открыла в 2015 году.

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