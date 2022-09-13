В Клайпеду прибыл еще один десантный корабль США

Во вторник в Клайпеду прибыл еще один десантный корабль США - USS Arlington.

По сообщению военных, этот корабль находится в Литве "с целью материально-технического снабжения и приведения в порядок военной техники". Летом USS Arlington участвовал в военных учениях в Балтийском море.

Корабль США в порт сопровождали патрульный корабль Zemaitis ВМС Литвы и боевые водолазы Сил специальных операций на скоростных катерах. Его охраняют военнослужащие порта ВМС и Службы береговой обороны.

Во время пребывания в Клайпеде запланирована встреча командования корабля США с командующим ВМС Литвы Гедрюсом Пременяцкасом, члены команды посетят Клайпедское морское кадетское училище.

Корабль USS Arlington принадлежит 22-му экспедиционному подразделению морской пехоты ВМФ США, командный корабль которого USS Kearsarge в августе посетил Клайпедский порт.

Построенный в 2010 году десантный корабль имеет длину 208 метров, на нем служит более трехсот офицеров, унтер-офицеров и матросов. Корабль может перевозить около 800 морских пехотинцев с транспортными средствами, закрепленными за подразделением.

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