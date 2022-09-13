Литва и еще 8 стран ЕС больше не принимают документы на оформление туристических виз от россиян

ru.DELFI.lt

Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают документы на оформление туристических виз от граждан России, сообщила Ассоциация Туроператоров этой страны.