Министр энергетики о вынесении ему вотума недоверия: это следствие бездействия прежних правительств

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис утверждает, что вынесение ему вотума недоверия, который инициировали социал-демократы Сейма, является следствием бездействия двух правительств, которые в последнее десятилетие должны были развивать мощности по производству электроэнергии.

"С 2010 года мы не сделали ничего, чтобы создать необходимую генерацию. Поэтому сегодня у нас ситуация, когда 80% всей электроэнергии импортируется из Европы, поэтому у нас такие нечеловеческие цены, так как цены на газ определяют цены на электроэнергию, а у нас есть только оставшаяся генерация газа", - заявил во вторник Крейвис в Сейме.

"Я понимаю желание вынести вотум недоверия, поинтересоваться, это неплохо, но давайте все время смотреть на наш сад. За десятилетие, когда были два правительства, мы видим, что было сделано. Тот вотум недоверия мне, который имеет место сегодня, является следствием этого действия или бездействия", — добавил министр.

Социал-демократы Сейма объявили во вторник, что инициируют вынесение вотума недоверия министру энергетики Крейвису по поводу либерализации рынка электроэнергии и скачка цен на энергоносители.

Фракция сообщает, что министру будут представлены вопросы о "халатном отношении к так называемым независимым поставщикам электроэнергии", большом ущербе государству в связи с тем, что компания Perlas Energija прекратила деятельность в одностороннем порядке.

Согласно уставу Сейма, вотум недоверия министру может быть иниицирован не менее чем одной пятой всех парламентариев, то есть не менее чем 29 членами Сейма.

После получения вопросов член правительства не позднее чем в двухнедельный срок должен представить председателю Сейма письменный ответ, который доводится до сведения членов парламента.

После подачи министром ответов формируется специальная комиссия, которая предлагает Сейму утвердить или не утвердить их.

В случае признания ответов министра неудовлетворительными проект постановления Сейма о недоверии министру должен быть принят тайным голосованием большинством всех членов Сейма, то есть не менее 71.

У социал-демократов в Сейме 12 представителей.

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