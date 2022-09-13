Центробанк Литвы предлагает поднять минималку до 887,74 евро

Центробанк Литвы предлагает с 2023 года поднять минималку до 887,74 евро.

Такой размер установлен в соответствии с методикой, о которой договорились на Трехстороннем совете, и с учетом прогноза средней зарплаты в 2023 г.

Представитель ЦБ Аурелиюс Дабушинскас сказал, что названный размер - это то, к чему надо стремиться, однако банк поддержал бы и повышение минималки не сразу, а частями.

Напомним, что Трехсторонний совет (в его состав входят представители правительства, работодателей и работников) договорился деполитизировать вопрос ежегодного повышения минималки и устанавливает ее в размере 45-50% средней зарплаты.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!