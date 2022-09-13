Глава МИД Литвы: я понимаю, что для многих эта зима будет даже безнадежной

ELTA ru.DELFI.lt

Gabrielius Landsbergis Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что понимает, что ближайшая зима из-за начатой Россией энергетической войны для многих стран Европы будет неудобной и даже безнадежной. Однако в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche он сказал, что пока страны ЕС говорят об ограничении цен на энергию, многие украинцы из-за начатой Россией войны лишились крыши над головой.