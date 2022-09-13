Luminor: экономика Литвы в этом году вырастет на 1,3%, а в следующем снизиться на 1,2%

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Аналитики банка Luminor прогнозируют, что в этом году Литве удастся сохранить рост экономики в размере 1,3%, однако в следующем году ожидают сокращение внутреннего валового продукта (ВВП) на 1,2%.