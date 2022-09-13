Экономист: мы оказались в незавидном положении, энергетический кризис больно ударит по Литве

Экономике Литвы, Латвии и Эстонии придется выдержать немало трудностей, а энергетический кризис больнее всего ударит по Литве, которая зависит от импорта энергоресурсов, сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. По его словам, в этом году Литве удастся удержать рост в 1,3%, а в следующем прогнозируют падение ВВП на 1,2%. По данным банка, в 2024 г. рост экономики составит 5,5%, а высокую инфляцию должна сменить дефляция.

Экономист сказал, что сначала Литва неплохо выдерживала натиск проблем, вызванных военным вторжением России в Украину, но с наступлением осени ситуация меняется, экономику ждет рецессия. Основной фактор, вызывающий отрицательные моменты - подорожание энергоресурсов и быстрый рост процентной ставки.

Эксперт заметил, что шоковые цены на энергетику обнажили Ахиллесову пяту Литвы – она производит меньше всего электроэнергии, в сравнении с другими странами Европы, поэтому зависит от импорта.

Низкие мощности генерации электричества также обусловили то, что Литве не поможет инициатива ЕК позволить странам снижать рост на энергоресурсы путем дополнительного налогообложения компаний, которые производят дешевое электричество. В Литве нет достаточного количества таких компаний.

"Литве остается лишь надеяться на снижение цен на бирже Nordpool, однако этот сценарий пока маловероятен, поскольку электричество подешевеет, когда подешевеет газ, а он станет дешевле, когда Европа докажет, что может значительно снизить его потребление и отказаться от зависимости от российского газа. Я считаю, что эти перемены произойдут нескоро, поэтому цены на газ и электричество еще какое-то время будут высокими. Чтобы снизить недовольство в массах в Европе будут использовать субсидии, а в "войне субсидий" победителей не будет, поскольку если потребление газа и электричества не сократится, то цены останутся высокими", – сказал экономист.

Он считает, что повышение процентной ставки должно спустить пузыри на рынке недвижимости в Европе. Эффект в разных странах будет отличаться.

Литовский рынок ощутит рост процентной ставки, однако значительного снижения цен в Литве не прогнозируют из-за продолжающегося роста доходов жителей и низкого уровня задолженности. Основным вызовом в Литве будет низкое предложение.

"Мы прогнозируем остановку роста цен на жилье в Литве в следующем году, а в некоторых сегментах будет и снижение цен", – заметил Маурицас.

"Снижение потребления и стабильные цены на энергетику могут лучше всего остановить инфляцию. По нашим прогнозам, в следующем году инфляция снизится до 4,5%, а в 2024 г. дефляция составит 1%. Честно говоря, в Литве больше нет пространства для роста цен, поскольку в этом году уровень цен в Литве составит 95% среднего по ЕС, а цены на продукты и безалкогольные напитки в Литве уже сейчас вероятно выше средних в ЕС", – сказал экономист банка Luminor.

Маурицас рекомендует готовится к тяжелой зиме и прогнозирует тяжелый следующий год.

"В следующем году мы прогнозируем спад ВВП, но утешает только то, что мы такие будем не одни – вероятно, рецессия в 2023 г. будет фиксироваться в других странах ЕС и в США. Однако последние события в Украине и новые макроэкономические показатели демонстрируют, что Россия потерпит поражение и в конвенциональной, и в экономической и в энергетической войне, поэтому экономика стран ЕС должна ожить уже в 2024 году. Остается пожелать, чтобы эти процессы протекали как можно быстрее", – сказал Маурицас.

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