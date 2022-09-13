Премьер Литвы предлагает продлить режим ЧП: ситуация не нормализовалась

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник представила в Сейме постановление о продлении чрезвычайного положения (ЧП) до середины декабря, и одной из причин назвала возможность использования резервных средств для приема украинских военных беженцев.

Согласно проекту постановления правительства, предлагается ввести чрезвычайное положение до 24 часов 16 декабря не на всей территории страны, как в настоящее время, а на границе с Беларусью и Россией, а также закрыть границу для граждан России.

"Предложение правительства заключается в продлении чрезвычайного положения, но есть изменения по сравнению с действующим порядком. Предлагается установить его действие на приграничных территориях, а также на пограничных пунктах пропуска, которые связаны (и сейчас) с дополнительным контролем для граждан России, въезжающих в Европейский Союз по шенгенским визам", - заявила премьер во вторник в Сейме.

"Предлагаемые меры - это использование государственного резерва для приема военных беженцев, которых в настоящее время в Литве около 60 тысяч, усиление охраны государственной границы и, в соответствии с соглашением с другими странами Балтии и Польшей, специальный досмотр граждан России, направляющихся в ЕС через внешнюю границу", - сказала глава правительства.

На вопросы парламентариев о том, не становится ли нормой почти годичное чрезвычайное положение, глава правительства ответила, что ситуация в стране далека от нормы.

"Использование резерва связано с очень специфическими потребностями, этими конкретными потребностями являются бегущие от войны в Украине, и это не нормальная ситуация - это 60 тыс. человек, приехавших за достаточно короткий срок, и мы не знаем, когда они смогут вернуться домой, нам нужно позаботиться о них, нужны средства", - сказала глава правительства.

Сейм планирует проголосовать за представленное постановление позднее во вторник, а за его принятие - во второй половине дня. В настоящее время чрезвычайное положение действует до 15 сентября включительно.

Чрезвычайное положение больше не будет действовать на всей территории страны, как сейчас, а только на границе с Россией и Беларусью и в пунктах пропуска, расположенных за пределами территории пограничного участка, т.е. в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

Также, если Литва, Латвия, Эстония и Польша договорятся не впускать граждан России, их въезд в страну будет ограничен с 16 сентября.

Служба охраны госграницы Литвы должна будет обеспечить, чтобы на территорию страны через внешнюю границу Европейского Союза (ЕС) въезжали только российские граждане, соответствующие установленным правительством критериям.

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