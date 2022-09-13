Глава Минфина Литвы: минимальная зарплата может увеличиться в промежутке между 800 и 871 евро

Глава Минфина Литвы Гинтаре Скайсте сказала, что верит, что во вторник работодатели и работники на Трехстороннем совете придут к общему решению в вопросе повышения минимальной зарплаты. Она повторила, что необлагаемый налогами минимум (ННМ) должен расти в том же темпе, что и минимум.

Представители профсоюзов предлагают увеличить минимум на 19% до 871 евро, а промышленники – до 800 евро. Министр сказала, что окончательный вариант может быть где-то посередине между этими суммами.

"Будем надеяться, что работодатели и работники будут искать общее решение и возможно эта сумма будет где-то посередине указанных, с учетом всех нынешних обстоятельств – экономической неопределенности, но в то же время важно сохранить покупательную способность жителей, мотивировать их работать, поэтому минималка должна расти MMA. Вопрос - на сколько", – сказала Скайсте.

По ее словам, правительство считает, что можно согласовать минимальную зарплату с ННМ и так снизить налоги для жителей.

"Я надеюсь, что на Трехстороннем совете это используют как один из инструментов смягчения роста минимума для бизнеса. Сегодня я не могу сказать, на сколько может увеличиться ННМ. Эти размеры должны увеличиваться в похожем темпе", – заметила Скайсте.

По ее словам, если сравнять ННМ с минималкой, то на бюджет ляжет непомерно большое бремя, это 300-500 млн. евро.

Во вторник Трехсторонний совет решает вопрос повышение минимальной зарплаты в Литве.

Центробанк в Литве в июне объявил, что минимум в 2023 году должен увеличиться на 18,9%, или на 138 евро до 868 евро, однако из-за большой неопределенности в экономике предлагается осторожное решение или повышение в несколько этапов. Сейчас минимальная зарплата в Литве составляет 730 евро "на бумаге" или 550 евро "на руки".

Окончательное решение по этому вопросу примет правительство.

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