Трехсторонний совет начинает дискуссии о том, какой будет минимальная зарплата с 2023 года

ELTA ru.DELFI.lt

Во вторник Трехсторонний совет возвращается к дискуссии о минимальной месячной зарплате на 2023 год. Представители Министерства финансов, Центробанка Литвы и члены Трехстороннего совета представят, какую ММЗ они предлагают с 2023 год и попытаются выработать общую позицию по этому вопросу.