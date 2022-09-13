Компания, демонтирующая конструкции стадиона, отрицает возможность попадания осколков в дом

В понедельник появились сообщения о том, что после взрывных работ на территории будущего стадиона обломки конструкций попали в жилой дом. После этого взрывные работы в Вильнюсе были остановлены. Правда, компания, демонтирующая конструкции стадиона, отрицает возможное попадание осколков в дом.

"По нашим подсчетам, как теоретическим, так и практическим, никак не могли осколки пролететь 300 м – это невозможно. В конце концов, должен был в воздух подняться песок, галька, другие камни. Не может быть, что просто улетел куда-то один камень. Это больше похоже на мистику, чем на реальность", – сказал Info TV директор компании Detonas Вайдас Зубавичюс.

Правда, компания, по его словам, все равно выясняет, откуда взялся "мистический камешек", который попал в жилой дом.

"Работы не останавливались, просто на время сделали паузу до выяснения обстоятельств. Ничего нельзя исключать. Ведь это опасные работы, нельзя не реагировать на такие сообщения об опасности. Факт, что мы это учли, пересмотрели решение вопроса безопасности, сейчас главное выяснить, откуда прилетел этот "мистический камешек", – сказал Зубавичюс.

Представитель компании заверил, что в ходе работ обеспечивается полная безопасность, поэтому соседние здания никак не могут пострадать.

Муниципалитет не предупреждал жителей о том, что возможно "пойдет бетонный дождь", сообщалось только о звуках взрывов.

Вильнюсский муниципалитет указал, что никаких официальных жалоб о поврежденных зданиях не получал. Если такой случай был, муниципалитет призывает обращаться к страховщикам.

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