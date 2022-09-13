Вице-министр: представительство в Тайване будет открыто, "как только мы будем к этому готовы"

Представительство Литвы в Тайване будет открыто, "как только мы будем к этому готовы", заявил вице-министр экономики и инвестиций Каролис Жемайтис, находящийся с визитом на острове.

Ранее планировалось, что представительство начнет свою деятельность уже в этот понедельник.

"Назначенный представитель (Паулюс Лукаускас - BNS) прибыл на прошлой неделе, он вышел из карантина всего несколько дней назад, поэтому сейчас готовится к открытию представительства (...) Как только мы к этому будем готовы , мы его откроем", - сказал BNS Жемайтис.

Вице-министр сказал, что не может сказать, будет ли открыто представительство во время его визита, который продлится до пятницы.

"Не знаю, пока сложно сказать, как мы успеем подготовиться - самое главное, что представитель уже физически здесь и работает (...) Если мы параллельно успеем подготовиться (к открытию представительства - BNS), сможем ли мы это сделать во время этого визита или нет, то мы на это не ориентируемся", - сказал Жемайтис.

"Главная цель – помочь нашей бизнес-делегации, конечно, открытие – важный символический шаг, но для нас не менее важно, чтобы этот деловой визит увенчался успехом", – добавил он.

Вице-министр и литовская бизнес-делегация из представителей 17 компаний находятся с визитом на Тайване с понедельника.

Представительство Литвы должно открыться в сентябре. Оно будет называться представительством Литвы в Тайбэе, а не в Тайване. Такая практика закрепилась в международном сообществе во избежании намеков на поддержание межгосударственных отношений с островом, который Китай считает частью своего и обещает вернуть его в долгосрочной перспективе.

Литовские официальные лица также подчеркивают, что новое представительство будет коммерческим, а не дипломатическим.

По мере углубления отношений между Литвой и Тайванем прошлой осенью в Вильнюсе было открыто Тайваньское представительство.

Китай счел такой шаг со стороны Литвы поддержкой того, чтобы Тайвань действовал как независимое государство, и разорвал дипломатические отношения со страной, ввел торговые ограничения.

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