На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 84 мигранта

Литовские пограничники Литвы на границе с Беларусью за минувшие сутки развернули 84 нелегальных мигранта, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В понедельник на латвийской границе не фиксировалось попыток незаконного пересечения границы, а в субботу польские пограничники развернули 20 мигрантов.

СОГГЛ утверждает, что белорусские пограничники активно содействуют нелегальной миграции в Литву и Евросоюз — привозят иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 14,5 тыс. таких иностранцев. Некоторые из них пытались попасть в страну неоднократно.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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