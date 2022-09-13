Результаты опроса вызывают беспокойство: неужели настал политический кризис

Настроение жителей Литвы мрачное, уровень недоверия политикам очень высокий – мы можем столкнуться с политическим кризисом, считает политолог Клайпедского университета Габриэле Бурбулите-Цискаришвили. По словам политолога университета им. Миколаса Рёмериса Саулюса Спурги, люди хотели бы видеть у власти других политиков, поэтому можно прогнозировать, что нынешние правящие переизбраны не будут.

Социологическая компания Baltijos tyrimai 12–28 июля провела опрос по заказу оппозиционной партии "Во имя Литвы", чтобы выяснить. цель опроса - выяснить, насколько жители страны доверяют политикам. В ходе опроса респонденты могли сами указать фамилии политиков, которым они доверяют. Больше всего доверия жители выразили президенту Гитанасу Науседе – 18,1%.

Высокий рейтинг у экс-президентов Дали Грибаускайте и Валдаса Адамкуса - соответственно 9,2% и 9%.

Саулюсу Сквернялису доверяют 7,4% участников опроса, премьер-министру Ингриде Шимоните 6,9%, европарламентарию Вилии Блинкявичюте – 6,7%, лидеру "Свободы и справедливости" Ремигиюсу Жемайтайтису – 4,4%.

Министру обороны Арвидасу Анушаускасу доверяют 3,6% респондентов, спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен – 2,7%, лидеру Литовского союза крестьян и зеленых Рамунасу Карбаускису – 2,3%, ведущему, общественному деятелю Андрюсу Тапинасу – 2,2%.

27% не ответили на вопрос или не знали, что ответить, 13% ответили, что доверяют "другим".

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Во время опроса респонденты могли сказать, кого из политиков оценивают отрицательно, а кого - положительно.

Лидера Партии свободы Аушрине Армонайте отрицательно оценивают 77% респондентов, а положительно – 14%. 9% сказали, что не могут оценить этого политика. Больше всего среди тех, кто не оценил Армонайте - среди молодежи до 29 лет – 22%. А 26% людей из этой группы оценили ее положительно. Министра также лучше оценивают люди с большими доходами – больше 1601 евро в месяц, жители крупных городов, хуже ее оценивают пенсионеры и люди с небольшими доходами.

Лидера консерваторов, министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса отрицательно оценивают 74% респондентов, а положительно – 19%, 7% сказали, что у них нет мнения об этом политике. Все группы общества оценивают Ландсбергиса примерно одинаково. Правда, немало молодежи до 29 лет – 17% – сказали, что не могут ничего о нем сказать.

Другого представителя Партии свободы, мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса отрицательно оценили 68% респондентов, а положительно – 19%, 13% не ответили на вопрос. Хуже мэра оценивают сельские жители, люди с небольшими доходами, лучше - жители больших городов с хорошим достатком. 21% молодежи до 29 лет ничего не мог сказать о мэре.

Премьера Шимоните отрицательно оценивают 64% респондентов, а положительно - 29%, 7% не ответили на вопрос. Шимоните лучше оценивают женщины, чем мужчины, хуже о ней отзываются сельские жители и респонденты 30–49 лет.

Карбаускиса отрицательно оценили 56% респондентов, а положительно 31%, 13% не смогли его оценить. Хуже всего его оценила молодежь до 29 лет и горожане, лучше - сельчане, пенсионеры и респонденты с доходами меньше 850 евро в месяц.

Мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса отрицательно оценили 35% респондентов, а положительно - 49%, еще 16% не смогли оценить его. Мэра Каунаса лучше оценили жители старше 30 лет, люди с большими доходами, жители крупных городов. Хуже мэра оценила молодежь до 29 лет.

Лидера "Во имя Литвы" Сквернялиса отрицательно оценили 47%, а положительно - 41% респондентов. 12% не смогли дать ему оценку. Сквернялиса лучше оценивают жители крупных городов, а также респонденты с небольшим или средним достатком. Хуже всего Сквернялиса оценивает молодежь до 29 лет.

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