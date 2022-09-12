В Вильнюсе останавливают взрывные работы на площадке нацстадиона: обломки попали в дом

В понедельник на территории национального стадиона в Шешкине снова проводили взрывные работы, которые помогают быстрее демонтировать старые конструкции. Однако на этот раз, похоже, не все пошло по плану. Жители сообщили о том, что обломки попали в жилые дома. Вильнюсский муниципалитет сообщил, что работы приостановлены.

"Напомним, что 12 сентября с 8 до 10 ч. будут взрывать конструкции Национального стадиона. Было решено использовать взрывчатку, чтобы ускорить демонтаж конструкций и вовремя подготовить территорию к началу строительных работ. Территория будет охраняться. Звук взрывов – глухой и непродолжительный, поэтому, возможно, жители находящихся в стороне домов его не услышат. Однако ближайших соседей просим не пугаться и поделиться информацией с соседями", – информировал муниципалитет жителей в воскресенье в фейсбуке.

Foto: Skaitytojo nuotr.

Под этим сообщением жители соседних домов стали делиться фотографиями и спрашивать, нормально ли, что обломки попадают в жилые дома. По словам жительницы столицы Виолеты, которая поделилась фотографиями с Delfi, пострадало здание на ул. Сесику. Представители муниципалитета сообщили, что работы остановлены, проводится экспертиза.

Foto: Skaitytojo nuotr.

"Мы сожалеем в связи с нанесенным ущербом, его компенсирует страховая компания. Жителей, которые пострадали или заметили обломки, просьба обратиться в муниципалитет по эл. почте или другим удобным способом", – сказано в сообщении.

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