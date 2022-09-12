Концепция гражданской обороны: усиливается готовность государства и жителей Литвы к кризисам и военным угрозам

Министерство внутренних дел (МВД) с учетом изменившейся геополитической ситуации подготовило Концепцию усиления гражданской обороны (ГО), в которой предусмотрены направления развития гражданской обороны до 2030 года.

Этот документ станет ориентиром для лучшего взаимодействия органов и служб гражданской обороны и укрепления способностей действовать в кризисных, чрезвычайных ситуациях и условиях войны, быть должным образом подготовленными к предупреждению населения и его эвакуации, а также поможет позаботиться о просвещении жителей по вопросам гражданской обороны, сообщается в пресс-релизе МВД.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, сфера гражданской обороны уже много лет находится в запущенном состоянии, поэтому необходимо ее существенным образом модернизировать, особенно в условиях нынешней геополитической напряженности в регионе. Кроме того, на практике велась подготовка только к локальным чрезвычайным ситуациям, подготовка к военным угрозам по сути не рассматривалась.

"Отсутствие единой и четкой стратегии, низкое финансирование и отсутствие лидерства на государственном уровне выявили системные недостатки в сфере гражданской обороны. Считаю, что разработанная новая концепция заложит новые и прочные основы системы гражданской обороны. Система антикризисного управления и гражданской обороны должна работать слаженно и эффективно – защищать жизнь и здоровье жителей, окружающую среду и имущество. Необходимо тесное сотрудничество с учреждениями охраны края и учреждениями в пресс-релизе говорит министр внутренних дел А. Билотайте.

Концепция предусматривает восемь равноценных приоритетов для модернизации системы гражданской обороны: модернизация системы оповещения жителей, просвещение, учения и обучение, подготовка к ядерной (радиологической) катастрофе на Белорусской АЭС, развитие сил эвакуации, сотрудников по обеспечению готовности, установка безопасных рабочих мест в оперативных штабах, совершенствование функций муниципальной гражданской обороны, развитие сети убежищ.

Оповещение жителей

Сеть предупредительных сирен в Литве состоит из 888 сирен, которые можно использовать для предупреждения примерно 54 проц. жителей.

По словам МВД, дополнительно потребуется около 900 сирен. В настоящее время закупаются 198 сирен оповещения, заключен договор с поставщиком услуг, сообщает министерство.

67 проц. опрошенных утверждают, что получали короткие предупреждающие сообщения на мобильные телефоны. Цель состоит в том, чтобы такие сообщения получали 99 проц. жителей страны, и такой же процент оповещали сирены. Для этого, согласно концепции, предлагается создать многоканальную коммуникационную платформу и комплексно модернизировать систему предупредительных сирен.

Развитие эвакуационных сил

В случае опасности убежищ хватит только для 18 проц. жителей страны. В настоящее время в зданиях коллективной защиты (далее ЗКЗ) места хватило бы для 34 проц. жителей Литвы.

В целях повышения безопасности жителей для муниципалитетов подготовлены рекомендации по подбору и маркировке убежищ. В муниципалитетах начали помечать здания, предназначенные для убежища. В Литве существует почти 2000 укрытий, отмечает министерство.

Планируется, что после реализации концепции в случае вооруженного конфликта, чрезвычайных ситуаций до половины населения будет защищено в ЗКЗ/убежищах, а наиболее социально уязвимые будут эвакуированы в заранее определенные ЗКЗ/убежища.

Совершенствование функций гражданской обороны государства и самоуправлений

По данным Департамента противопожарной безопасности и спасения при Министерстве внутренних дел (далее - ДПБС), каждый четвертый субъект гражданской обороны не смог бы обеспечить эффективное управление чрезвычайной ситуацией.

Большинство учреждений не имеют планов действий в чрезвычайных ситуациях, не имеют необходимых резервов и средств и т.д. Угрозы и опасности недостаточно эффективно прогнозируются и идентифицируются. В сообщении говорится, что планирование мероприятий по снижению риска чрезвычайных ситуаций также должно быть улучшено.

Сотрудники по обеспечению готовности

В МВД подчеркивают, что важно также, чтобы в муниципалитетах и ​​министерствах появились компетентные специалисты по гражданской обороне с четкими полномочиями и обязанностями. Ожидается, что во всех учреждениях, отвечающих за гражданскую оборону, будут работать 74 сотрудников по обеспечению готовности, а в оперативных центрах будет создано 58 безопасных рабочих мест.

Просвещение населения

Заботясь о просвещении населения, планируется обновить сайт LT72, посвященный гражданской обороне жителей при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.

Планируется подготовить отдельный стандартизированный урок по основам гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях. Таким образом, будет проведена активная общественная информационная и превентивная образовательная кампания на тему гибридных и военных угроз.

В этом году как министерство, так и Департамент противопожарной безопасности и спасения провели активное информирование населения в различных форматах: во всех муниципалитетах была проведена месячная информационная кампания "Знание защищает", говорится в сообщении.

Готовность к аварии на Белорусской АЭС

Правительство с учетом угроз, исходящих от небезопасной АЭС в Беларуси, в этом году выделило 17,75 млн. евро. Подсчитано, что на пятилетний период на подготовку к возможной аварии на Белорусской АЭС необходимо выделить 91,5 млн. евро, сообщает министерство.

Правительство также утвердило План подготовки к возможной радиологической или ядерной аварии на Белорусской атомной электростанции (АЭС). Такой план, включающий комплексные меры, подготовлен впервые.

Если мы хотим прорыва, в ближайшие 8 лет мы должны много инвестировать в гражданскую оборону, подчеркивают в министерстве. Предварительная потребность в средствах для реализации приоритетов, обозначенных в концепции, в течение 8 лет составляет около 200 млн. евро.

Утверждается, что предложения, представленные в Концепции гражданской обороны, должны стать ядром долгосрочной программы укрепления и развития гражданской обороны, укрепляющей государственную безопасность в соответствии с положениями Основ национальной безопасности Литовской Республики и законов по стратегическому управлению Литовской Республики.

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